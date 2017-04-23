ИГИЛ атаковали вертолетную базу в Мосуле, погибли полицейские

В результате террористического акта были убиты трое иракских полицейских. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источник правоохранительных органах, группа из десяти человек, включая четырех террористов-смертников, пыталась проникнуть на вертолетную базу Федеральной полиции в Эль-Арие.

При этом капитан полиции Рейтер рассказал, что во время нападения были убиты трое полицейских. Однако полиции также удалось убить троих из нападавших. Остальным нападавшим удалось бежать, несмотря на преследование полиции.

Вместе с тем информационные источники "Исламского государства" заявляют, что нападение было совершено всего лишь двумя боевиками, которые взорвали свои взрывоопасные жилеты.

Это была первая крупная атака, направленная против правительственных сил в этой области с тех пор, как эти силы отвоевали ее в феврале, спустя четыре месяца после начала наступления на Мосул, - подчеркнуло издания. Напомним, как сообщал УРА-Информ, иракские военные обвинили "Исламское государство" в использовании химического оружия в боях за Мосул.