КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом за поддержку политики США

Об этом сообщает The Gardian.

Так в Северной Кореи ответили на недавнее заявление главы МИД Австралии Джулии Бишоп. Она назвала ядерную программу Северной Кореи "серьезной угрозой" для всего мира и не исключила новых санкций против государства.

"Если Австралия будет продолжать следовать политике США по изоляции КНДР и останется ударной бригадой американского хозяина, это будет самоубийственным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил КНДР", - говорится в сообщении.

Таким образом, министру иностранных дел Австралии Джулии Бишоп посоветовали еще раз подумать прежде чем в угоду США озвучивать безрассудную критику

По словам главы австралийского МИДа, санкции должны были дать понять Пхеньяну, что подобное поведение северокорейских властей в регионе терпеть не будут.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки начинают проверку своих ядерных потенциалов.