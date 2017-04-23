12:24 23.04.2017 | Политика | Новости
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КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом за поддержку политики США

Власти КНДР пригрозили Австралии ядерным ударом, если ее государтсво будет придерживать курс Вашингтона в отношении Пхеньяна. 

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом за поддержку политики США

Об этом сообщает The Gardian. 

Так в Северной Кореи ответили на недавнее заявление главы МИД Австралии Джулии Бишоп. Она назвала ядерную программу Северной Кореи "серьезной угрозой" для всего мира и не исключила новых санкций против государства.  

"Если Австралия будет продолжать следовать политике США по изоляции КНДР и останется ударной бригадой американского хозяина, это будет самоубийственным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил КНДР", - говорится в сообщении.

Таким образом, министру иностранных дел Австралии Джулии Бишоп посоветовали еще раз подумать прежде чем в угоду США озвучивать безрассудную критику

По словам главы австралийского МИДа, санкции должны были дать понять Пхеньяну, что подобное поведение северокорейских властей в регионе терпеть не будут.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки начинают проверку своих ядерных потенциалов.


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