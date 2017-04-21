17:18 21.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман посетит Харьковщину

Украинский правительственный глава Владимир Гройсман намерен вскоре отправиться в Харьковскую область.

Гройсман посетит Харьковщину

Эта поездка должна состояться уже в ближайший понедельник, а именно - 24-го апреля. Эти сведения распространила пресс-служба украинского Кабмина. Согласно представленным сведениям – Гройсман уже 24-го апреля отправится на Харьковщину – с рабочим визитом. При этом 13-го апреля премьер посещал Кропивницкий.

Как сообщал УРА-Информ, министр Климкин 21-го апреля направился в государство Грузию, намереваясь совершить официальный визит. Он пробудет в этой стране два дня и намерен провести целый ряд встреч с представителями правительства государства.


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