Гройсман посетит Харьковщину

Эта поездка должна состояться уже в ближайший понедельник, а именно - 24-го апреля. Эти сведения распространила пресс-служба украинского Кабмина. Согласно представленным сведениям – Гройсман уже 24-го апреля отправится на Харьковщину – с рабочим визитом. При этом 13-го апреля премьер посещал Кропивницкий.

Как сообщал УРА-Информ, министр Климкин 21-го апреля направился в государство Грузию, намереваясь совершить официальный визит. Он пробудет в этой стране два дня и намерен провести целый ряд встреч с представителями правительства государства.