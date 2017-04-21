Климкин в пятницу отправится с визитом в Грузию – МИД

Глава украинского дипломатического ведомства пробудет там два дня и проведет ряд встреч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Согласно сообщению, министр едет в Грузию для активизации политического диалога, подготовки мероприятий высокого уровня и согласования позиций на международной арене.

По итогам визита планируется подписание совместного заявления министров иностранных дел Украины и Грузии, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

При этом в МИДе отметили, что Климкин планирует провести переговоры с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. У него также запланирована встреча с президентом страны Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, руководством парламента и других министерств Грузии, а также католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, визит главы МИД Украины в Грузию, намеченный на 17-18 марта, был отложен в связи с состоянием его здоровья.