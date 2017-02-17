Решить конфликт в Донбассе без России невозможно, - Зигмар Габриэль

Трехсторонняя контактная группа в Минске накануне достигла "неожиданного прогресса", особенно в части готовности сторон конфликта отвести тяжелое вооружение. Об этом в пятницу, 17 февраля, после встречи в Бонне и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассказал глава дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, одной из ключевых тем разговора на полях саммита Большой двадцатки на уровне руководителей внешнеполитических ведомств была ситуация на востоке Украины.

Мы обсудили целый ряд кризисных ситуаций, но доподлинно ясно одно: ни один из этих конфликтов без участия России решить нельзя, независимо от того, как будет оцениваться ее роль, - сказал министр, добавив, что дипломаты обменялись мнениями по событиям в Донбассе из-за вопиющих нарушений режима прекращения огня.

Глава немецкого МИД также подчеркнул, что на запланированной на 18 февраля 2017 года встрече в Мюнхене в нормандском формате ФРГ планирует, прежде всего, затронуть тему фактического восстановления режима тишины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 17 февраля, начинает свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Тут будут обсуждаться ряд ключевых вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуация в Украине.