Кабмин ввел ЧП в сфере энергетики

Кабмин на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики. Соответствующее решение принято 15 февраля в ходе внеочередного заседания правительства.

Предполагается пункт о том, что в возникновении диспропорции между потреблением и выработкой электроэнергии все же будут задействовать веерные отключения - чтобы сбалансировать выработку, а также потребление электрической энергии. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик - в ходе правительственного заседания.

Как сообщал УРА-Информ, 13 февраля в Кабмине не исключали возможности введения ЧП в сфере энергетики.