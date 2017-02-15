18:07 15.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин ввел ЧП в сфере энергетики

Решение про введение ЧП в сфере энергетики на месяц принято в ходе внеочередного правительственного заседания.

Кабмин ввел ЧП в сфере энергетики

Кабмин на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики. Соответствующее решение принято 15 февраля в ходе внеочередного заседания правительства.

Предполагается пункт о том, что в возникновении диспропорции между потреблением и выработкой электроэнергии все же будут задействовать веерные отключения - чтобы сбалансировать выработку, а также потребление электрической энергии. Об этом заявил министр энергетики Украины  Игорь Насалик - в ходе правительственного заседания.

Как сообщал УРА-Информ, 13 февраля в Кабмине не исключали возможности введения ЧП в сфере энергетики.


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