Гройсман не исключает целесообразности введения ЧП в энергетике

Во время встречи глава правительства отметил, что сегодня в три часа дня состоистя заседание Энергетического штаба во время которого будет рассматриваться вопрос введения чрезвычайного положения в электроэнергетике. Гройсман также не исключил рассмотрение вопроса о веерном отключении.

По словам премьера, на повестке дня штаба целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике и формирования плановых предложений, которые будут заключаться в том числе и в веерных отключениях для того чтобы не допустить каких-либо проблемных вещей вообще с обеспечением.

Гройсман также подчеркнул, что 30% электроэнергии Украины производится ТЭЦ. Тут также производится тепло для крупных городов Украины.

Перевести все города на другой вид топлива невозможно. Поэтому критически важно наличие угля, - заверил глава правительства, добавив, что 24 миллиона тонн угля потребляет Украина, девять миллионов тонн из которых это антрацитовая группа угля добываемая на временно неподконтрольной территории Украины.

Это тот критический объем, без которого мы сегодня не можем стабильно функционировать. Поэтому на данный момент альтернативы углю нет, - заявил Гройсман, заверив, что он выступает против формулы "Роттердам +", потому что это увеличит цену угля в тарифе почти в два раза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о веерных отключениях Из-за блокады активистами Донбасса предупреждал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.