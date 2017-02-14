22:15 14.02.2017 | Политика | Новости
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В Белом доме заявили, что Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

Президент Соединены Штатов Америки Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.

В Белом доме заявили, что Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

Президент дал очень ясно понять, что он именно этого ждет от российского правительства. Об этом во вторник, 14 февраля, на ежедневном брифинге заявил представитель Белого дома Шон Спайсер. При этом он отметил, что Трамп хочет наладить отношения с Россией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майкл Флинн уходит в отставку. Такое решение он принял из-за споров по поводу его контактов с послом России Сергеем Кисляком.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, советник пояснил, что неосторожно информировал избранного вице-президента и других по поводу его телефонных разговоров с послом России.


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