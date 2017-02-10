Грибаускайте: Россия демонстрирует подготовку к войне с Западом

Об этом сообщает "Delfi".

Согласно ее словам, в этом году Россия и Беларусь проведут учения "Запад-2017", что демонстрирует подготовку этих стран к войне против Запада.

"Угрозы различны, они увеличиваются, в том числе, мы ждем с тревогой "Запад 2017", учения, во время которых сосредоточены очень большие и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", - отметила Грибаускайте.

Также она надеется обсудить на следующей неделе вопросы безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом. Кроме того, контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объектами кибератак со стороны России на сегодняшний день являются не только Украина, но и европейские страны, и Соединенные Штаты Америки.