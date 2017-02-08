08:15 08.02.2017 | Политика | Новости
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Демократы затягивают назначения в администрацию президента США, - Трамп

Американский глава Дональд Трамп раскритиковал демократов за задержку формирования своей администрации.

Демократы затягивают назначения в администрацию президента США, - Трамп

Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

Согласно его словам, это позор, что его администрация до сих пор не сформирована. "Это самая большая задержка в истории страны. Препятствие демократов", - написал Трамп.

В настоящее время большинство кандидатур на посты министров США до сих пор ожидают рассмотрения сенатом. Кроме того, в результате продлившегося почти сутки обсуждения сенат утвердил Бетси Девос министром образования, несмотря на критику со стороны общественности и яростное сопротивление демократов.

Также добавим, что свои посты уж заняли предложенные президентом министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретарь и постоянный представитель при ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новоизбранный президент США Дональд Трамп, как и обещал, позвонил в субботу 28 января канцлеру Германии Ангеле Меркель.


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