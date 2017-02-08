Демократы затягивают назначения в администрацию президента США, - Трамп

Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

Согласно его словам, это позор, что его администрация до сих пор не сформирована. "Это самая большая задержка в истории страны. Препятствие демократов", - написал Трамп.

В настоящее время большинство кандидатур на посты министров США до сих пор ожидают рассмотрения сенатом. Кроме того, в результате продлившегося почти сутки обсуждения сенат утвердил Бетси Девос министром образования, несмотря на критику со стороны общественности и яростное сопротивление демократов.

Также добавим, что свои посты уж заняли предложенные президентом министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретарь и постоянный представитель при ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новоизбранный президент США Дональд Трамп, как и обещал, позвонил в субботу 28 января канцлеру Германии Ангеле Меркель.