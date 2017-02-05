В Авдеевке возобновили электроснабжение, - Порошенко

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил президента Украины Петра Порошенко. По его словам, ему об это только что доложил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

Глава государства также выразил благодарность слаженной работе украинского правительства, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, славным украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей страничке в социальной сети добавил, что вице-премьер-министр Геннадий Зубко подтвердил эту информацию и заверил, что украинские электрики вместе с пиротехниками ГосЧС только что вернулись с места ремонта.

Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям, - сообщил Цеголко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, более 7500 боеприпасов выпущены по Авдеевке из тяжелого вооружения.