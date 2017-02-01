Гройсман посетит Израиль

Об этом рассказали в пресс-службе главы украинского государства. Как отметили в пресс-службе, глава правительства Израиль поздравил Украину с председательством в СБ ООН. Подтвердили также настрой сторон сотрудничать с целью усиления борьбы с терроризмом, а также содействия урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению Украины.

В рамках укрепления партнерства между народами Израиля и Украины была достигнута договоренность про визит премьера Украины в Израиль.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее пригласил прибыть в Украину с визитом президента Румынии.