19:50 01.02.2017 | Политика | Новости
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Гройсман посетит Израиль

Президент Петр Порошенко в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху достиг соглашения про визит премьера Владимира Гройсмана в Израиль. 

Гройсман посетит Израиль

Об этом рассказали в пресс-службе главы украинского государства. Как отметили в пресс-службе, глава правительства Израиль поздравил Украину с председательством в СБ ООН. Подтвердили также настрой сторон сотрудничать с целью усиления борьбы с терроризмом, а также содействия урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению Украины.

В рамках укрепления партнерства между народами Израиля и Украины была достигнута договоренность про визит премьера Украины в Израиль.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее пригласил прибыть в Украину с визитом президента Румынии.


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