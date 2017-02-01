17:40 01.02.2017 | Политика | Новости
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Порошенко пригласил в Украину президента Румынии

Петр Порошенко ждет продолжения диалога с президентом Румынии.

Порошенко пригласил в Украину президента Румынии

Поэтому Порошенко пригласил Клауса Йоханниса прибыть в Украину с визитом в 2017 г. - с целью проведения заседания Совместной президентской комиссии. Об этом передали в пресс-службе главы украинского государства.

Как отметили в пресс-службе, Порошенко уже направил поздравление Йоханнису по случаю 25-летия дипломатических отношений между странами. Украина высоко ценит дружбу и партнерство с Румынией и ее поддержку и помощь в защите целостности и суверенитета и в борьбе против внешней агрессии – сказано в поздравлении Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко с супругой Мариной в январе 2017 г. посетил Эстонию.


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