Кабмин утвердил устав "Нафтогаза"

Кабмин Украины уже утвердил редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", ограничивающую полномочия правления данной компании. Об этом сказано в постановлении украинского правительства.

Постановление № 1044 от 14-го декабря 2016 г. касательно новой редакции устава "Нафтогаза Украины" вступило в силу 31-го декабря 2016 г. Разработчиком всех изменений к документу является Минэкономразвития и торговли. В частности, обновленная редакция устава предполагает ограничение полномочий правления данной компании, потому что теперь основные решения по поводу назначения первых лиц, а также членов правлений дочерних ПАО ("Укртрансгаз", "Укртранснафта", а также "Укргаздобыча"), решения по отстранению от должностей начнут согласовывать с набсоветом регулятора.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" намерен от выигрыша у "Газпрома" в суде получить 20 млрд долл.