Парубий подписал Госбюджет-2017

Об этом сообщает официальный сайт парламента. Данный документ уже был отправлен на подпись Петру Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, 21 декабря Рада приняла проект закона №5000 "О Госбюджете Украины на 2017 год", за проголосовали 275 и 274 депутата. В проекте Госбюджета предусмотрены доходы на уровне 721,4 млрд грн. - на 15,1 млрд грн больше показателя по прошлому проекту, а расходы - 790,4 млрд грн. - на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга - 2,296 трлн грн.

В проекте предусмотрено повышение уровня минимальной зарплаты - до 3 200 грн. В проекте Госбюджета предполагаются дополнительные расходы для повышения уровня зарплат служащим бюджетной сферы на более 28 млрд грн. В проекте Госбюджета заложено 3% роста ВВП в течение 2017 г.