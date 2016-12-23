Мищенко вышел из фракции БПП

Народный депутат Украины Сергей Мищенко вышел из состава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".
Об этом в пятницу, 23 декабря, во время заседания Верховной Раде Украины объявила заместитель председателя параметрита Оксана Сыроид. Она также напомнила, что Мищенко вошел в состав фракции БПП 12 апреля 2016 года, в парламент избран по мажоритарному округу № 98 в Киевская области.
Таким образом, состав фракции БПП теперь насчитывает 142 депутата.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат Украины Надежда Савченко во вторник, 20 декабря, официально исключена из фракции " Батькивщина". Об этом сегодня, открывая заседание парламента объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
В частности, он озвучил соответствующее решение фракции от 15 декабря 2016 года.