09:20 15.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Более тысячи аварий произошло по Украине в первый день снега

В результате сильных снегопадов в Украине за сутки произошло более тысячи ДТП. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей страничке в Facebook.

Более тысячи аварий произошло по Украине в первый день снега

По его словам, только в Киеве случилось 498 аварий, что составляет 30% от всего количества ДТП. Отмечается, что всего 46% водителей воспользовались ремнем безопасности.

Министр добавил, что минимум половина этих ДТП, увечий и смертей, произошедших в результате, можно было бы избежать, если бы водители выполняли правила дорожного движения: застегивание ремня безопасности и замена летней резины на зимнюю, когда того требуют сезонные изменения.

Отметим, что по данным соцопросов, ремнями безопасности на постоянной основе пользуются менее четверти всех водителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 14 ноября, на трассе Киев-Чоп под Ровн в аварии погиб чемпион Украины, Европы и мира по армспорту Андрей Пушкарь. Еще один участник дорожно-транспортного происшествия сейчас находится в реанимации.


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