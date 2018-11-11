В Брюсселе предотвратили теракт в элитном ресторане

Сообщается, что мужчина взял несколько заложников из числа персонала ресторана и попытался скрыться в соседнем здании, которое лучше оборудовано для защиты от снайперского огня.

Для задержания властям города также пришлось вызвать спецназ. После этого мужчина решил сдаться, так как выполнять его требования представители спецслужб отказались.

Задержанным оказался житель Бельгии, сейчас проверяется возможность его контактов с исламистскими или террористическими организациями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском городе Таллахасси штата Флорида неизвестный открыл стрельбу во время занятий йогой.