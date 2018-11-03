Во Флориде произошел теракт в студии йоги

Полицейским удалось узнать, что стрелок являлся постоянным посетителем курсов йоги. Преступник был вооружен двумя пистолета марки "Глок" и холодным оружием. Правоохранителям не пришлось брать здание штурмом. Преступник после теракта застрелился из собственного пистолета.

Стрелок ранил в общей сложности шесть человек и нанес несколько ударов рукояткой пистолета еще одному. На данный момент известно о 4 погибших, состояние остальных пострадавших уточняется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США в магазине произошла стрельба, погибли два человека. В результате инцидента погибли два человека.