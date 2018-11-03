Во Флориде произошел теракт в студии йоги

В американском городе Таллахасси штата Флорида неизвестный открыл стрельбу во время занятий йогой. Об этом передает местный канал WCTV.
Полицейским удалось узнать, что стрелок являлся постоянным посетителем курсов йоги. Преступник был вооружен двумя пистолета марки "Глок" и холодным оружием. Правоохранителям не пришлось брать здание штурмом. Преступник после теракта застрелился из собственного пистолета.
Стрелок ранил в общей сложности шесть человек и нанес несколько ударов рукояткой пистолета еще одному. На данный момент известно о 4 погибших, состояние остальных пострадавших уточняется.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США в магазине произошла стрельба, погибли два человека. В результате инцидента погибли два человека.