12:18 03.11.2018 | Происшествия | Новости
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Во Флориде произошел теракт в студии йоги

В американском городе Таллахасси штата Флорида неизвестный открыл стрельбу во время занятий йогой. Об этом передает местный канал WCTV. 

Во Флориде произошел теракт в студии йоги

Полицейским удалось узнать, что стрелок являлся постоянным посетителем курсов йоги. Преступник был вооружен двумя пистолета марки "Глок" и холодным оружием. Правоохранителям не пришлось брать здание штурмом. Преступник после теракта застрелился из собственного пистолета.

Стрелок ранил в общей сложности шесть человек и нанес несколько ударов рукояткой пистолета еще одному. На данный момент известно о 4 погибших, состояние остальных пострадавших уточняется. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США в магазине произошла стрельба, погибли два человека. В результате инцидента погибли два человека. 


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