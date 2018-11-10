12:31 10.11.2018 | Происшествия | Новости
100207585:roman

Наводнение в Иордании: появились первые жертвы стихии

В иорданской провинции Мадаба власти объявили о срочной эвакуации из-за сильного наводнения. Об этом передает CNN.

Наводнение в Иордании: появились первые жертвы стихии

Сообщается, что 90 процентов трасс международного значения, рельсовые пути и шоссе в провинции полностью непригодны для передвижения. Спасатели и дайверы продолжают проводить эвакуацию людей, пострадавших в результате паводков. 

Более 60 человек пострадали от неожиданного удара стихии, 9 из которых на данный момент находятся в реанимационном отделении. Власти страны пообещали помочь семьям и родственникам погибших с организацией ритуальных услуг. 

"В провинции Мадаба погибла маленькая девочка, когда машину ее семьи смыло паводковыми водами", - сообщает источник. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Калифорнии из-за пожаров уже эвакуировали 50 тысяч человек, есть жертвы.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп почтит память американских солдат, погибших в ходе Первой мировой войны В Днепре пожарные ликвидировали пожар 5 легковых автомобилей Курильские острова в ближайшем будущем могут отойти под управление японской администрации В Киеве задержали очередную группу наркоторговцев - ФОТО
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив