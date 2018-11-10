Наводнение в Иордании: появились первые жертвы стихии

Сообщается, что 90 процентов трасс международного значения, рельсовые пути и шоссе в провинции полностью непригодны для передвижения. Спасатели и дайверы продолжают проводить эвакуацию людей, пострадавших в результате паводков.

Более 60 человек пострадали от неожиданного удара стихии, 9 из которых на данный момент находятся в реанимационном отделении. Власти страны пообещали помочь семьям и родственникам погибших с организацией ритуальных услуг.

"В провинции Мадаба погибла маленькая девочка, когда машину ее семьи смыло паводковыми водами", - сообщает источник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Калифорнии из-за пожаров уже эвакуировали 50 тысяч человек, есть жертвы.