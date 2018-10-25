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В США в магазине произошла стрельба, погибли два человека

В среду вечером, 24 октября, в американском штате Кентукки в магазине произошла стрельба.

В США в магазине произошла стрельба, погибли два человека

В результате инцидента погибли два человека. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Джефферсонтаун.

По словам очевидцев, стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке возле магазина около трех часов дня. Благодарим местное отделение полиции за быстрое реагирование, подозреваемый был задержан, и сейчас в нашем магазине обеспечена безопасность, - прокомментировали инцидент со стрельбой в компании Kroger.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тафт на юге штата Техас в перестрелке на первом дне рождения ребенка погибло четыре человека.

Как сообщал УРА-Информ, инцидент случился вечером 14 октября, когда на дне рождения ребенка произошел конфликт двух семей, который закончился стрельбой. В результате происшествия четыре человека погибло, еще пятеро получили ранения. Двое подозреваемых сбежали с места происшествия.


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