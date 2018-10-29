В Закарпатской области от кори умер 12-летний мальчик

Об этом передает Mukachevo.net.

Как отмечается, утром 27 октября ребенка доставили в инфекционное отделение больницы, что в Мукачево, в состоянии средней тяжести. Однако, как заявили медики, впоследствие состояние мальчика резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. Несмотря на усилия врачей спасти жизнь школьника, он умер.

"Уже были холодные конечности, нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть ребенка, - подчеркнул он.

Главный врач детской областной больницы Роман Шницер заявил, что школьник не был привит. К тому же, в больницу его привезли после того, как он неделю болел дома.

Родители обратились в полицию с заявлением о ненадлежащем предоставлении помощи ребенку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине на сегодняшний день циркуляции гриппа нет. За последнюю неделю октября на острые респираторные вирусные инфекции заболело 142 тысяч 814 человек. Из них 70,1% это дети в возрасте до 17 лет.