Заболеваемости гриппом в Украине пока не зафиксировано, - Минздрав

Лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа также не зафиксировано. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравохранения Украины.

Вместе с тем, по данным ведомства, за последнюю неделю на острые респираторные вирусные инфекции заболело 142 тысяч 814 человек. Из них 70,1% это дети в возрасте до 17 лет.

В то же время по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 6,9%, а среди детей до 17 лет - на 6,7%, - отметили в Центре, добавив, что за неделю зарегистрировано 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.

В целом в Украине пока отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ. Кроме того, на сегодня уже вакцинированы почти восемь тысяч, из них 84,6% - лица из групп риска. Среди всех привитых 21% - дети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе в Киеве показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями составил 385,7. Это ниже эпидемического порога на 45,8%.