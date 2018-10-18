10:34 18.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Чили произошел разлив нефти - ФОТО

Большой разлив нефти произошел в провинции Тьерра-дель-Фуэго в области Магальянес на юге Чили.

В Чили произошел разлив нефти - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Biobio.

Сегодня с утра, 18 октября, с завода YPF произошла утечка 720 тысячи литров нефти в реку, которая проходит через территорию, площадью 6000 квадратных метров. Нефтяная компания начала мероприятия по устранению последствий, однако в этот район отправятся и специалисты службы по чрезвычайным ситуациям для определения уровня загрязнения и принятия решения о необходимых действиях.

По мнению местных властей, для устранения последствий утечки нефти потребуется несколько недель, но не более месяца. На данный момент информации, свидетельствующей о том, что разлив нефти нанес ущерб людям, флоре или фауне в этом районе нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Чили ратифицировало закон, запрещающий  коммерческое использование полиэтиленовых пакетов.


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