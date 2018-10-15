13:15 15.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии рухнула школа, десятки людей погибли

В индонезийской провинции Северная Суматра в понедельник, 15 октября, обрушилась часть здания начальной школы.

В Индонезии рухнула школа, десятки людей погибли

В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 человек. Как сообщает CNN, ссылаясь на данные местной власти, обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки.

По предварительным данным, 11 из погибших были учениками школы.

Напомним, по последним данным, число жертв землетрясений и цунами в Индонезии достигло 2088.

Как сообщал УРА-Информ, несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились. Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы.


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