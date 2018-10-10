22:21 10.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Харькова произошла стрельба, есть раненый - ФОТО, ВИДЕО

В Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате которой ранен по меньшей мере один человек. 

В центре Харькова произошла стрельба, есть раненый - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Нацполиция Харковской области.

Как отметили очевидцы стрельбы, инцидент случился неподалеку от спортклуба Yod. 

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, неизвестные лица стреляли из автомата. По предварительным данным, пострадавший – гендиректор юридической компании "Легион" Владислав Безрукий.

"Местного бизнесмена доставили в больницу и сейчас оперируют. Для задержания нападавших в городе введен план "Сирена", - отметил Бех.

В настоящее время на месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили квартал и не пропускают прохожих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе Киева в одном из подъездов были слышны выстрелы. Кто стрелял неизвестно, в результате инцидента ранен 42-летний мужчина. 


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