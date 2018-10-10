Об этом сообщила боснийская телерадиокомпания BHRT.

Во вторник вечером, 9 октября, около 21:30 в Боснии прогремел взрыв на нефтепереробным заводе. На место сразу прибыли пожарники и полиция. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильный, что был слышен даже в соседней Хорватии.

В результате аварии пострадало восемь человек, которые были благополучно доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Последствия взрыва были успешно ликвидированы буквально через два часа. Пожарники успешно справились с пожаром, который возник на заводе после взрыва.

На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Комментраии по этому поводу пока отсутсвуют.

Напомним, как собщал "УРА-Информ", в Украине, в Черниговской области, прогремели взрывы.