09:15 09.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Взрывы в Черниговской области: людей эвакуируют - ВИДЕО

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о взрывах боеприпасовнеподалеку населенного пункта Ичня в Черниговской области.

Взрывы в Черниговской области: людей эвакуируют - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ЗСУ на своей странице в Facebook.

В ночь на вторник, 9 октября, приблизительно в 4 утра пришла информация о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговского района произошел взрыв на технической территории. Взрыв произошел на территории 6-го арсенала. Генштаб опубликовал информацию о том, что пострадавших и жертв среди военнослужащих и местного населения нет.

Людей начинали эвакуировать. На данный момент известно об эвакуции 10 тысяч людей. Также сообщается о том, что связи со взрывом, почти 30 населенных пунктов Черниговской области попали в зону поражения.

По факту чрезвычайной ситуации, президент Украины Петр Порошенко вызввал к себе военнослужащих для доклада и скорейшого урегулирвоания ситуации. Эту информацию опубликовал пресс-секретарь президента на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно произошел взрыв на Пермском химзаводе


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