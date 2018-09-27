15:59 27.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100204495:nastya

Число отравившихся в Макеевке возросло до 75 человек

В Донецкой области в Макеевке продолжает расти количество пострадавших от отравления водой. Как сообщает пресс-служба местного "министерства здравоохранения" число пострадавших возросло до 75 человек.

Число отравившихся в Макеевке возросло до 75 человек

За медицинской помощью уже обратилось большое количество человек, 43 человека госпитализированы в медицинские учреждения с острыми симптомами.

В местном "министерстве" предполагают, что причиной отравления могла стать некачественная вода. В данный момент проводятся вирусологические исследования отобранных проб.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около 39 человек отравились питьевой водой. По словам медицинских работников в больнице находятся 37 взрослых и двое детей до 10 лет. Врачи пока ничего не сообщают о здоровье пациентов. Известно только то, что местные жители продолжают жаловаться на запах и цвет воды.


Поделиться
Читайте также:
 
Шторм "Куйсма" в Финляндии оставил без света тысячи людей В Италии вновь начались пожары Google празднует свое 20-летие - ФОТО В результате ДТП в Северодонецке пострадали четверо людей - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив