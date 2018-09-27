Число отравившихся в Макеевке возросло до 75 человек

За медицинской помощью уже обратилось большое количество человек, 43 человека госпитализированы в медицинские учреждения с острыми симптомами.

В местном "министерстве" предполагают, что причиной отравления могла стать некачественная вода. В данный момент проводятся вирусологические исследования отобранных проб.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около 39 человек отравились питьевой водой. По словам медицинских работников в больнице находятся 37 взрослых и двое детей до 10 лет. Врачи пока ничего не сообщают о здоровье пациентов. Известно только то, что местные жители продолжают жаловаться на запах и цвет воды.