На Киево-Житомирской трассе произошло смертельное ДТП

Сегодня ночью, 17 сентября, на Житомирской трассе в селе Березовка произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель грузовика двигался в средней полосе на скорости 80 км\час. Когда последний попытался перестроиться в другую полосу, то зацепил Audi по крайней левой полосе.
От удара Audi взял правее и врезался в Mercedes, легковушку отбросило в отбойник и она загорелась. В момент столкновения мужчина 45-50 лет вылетел из автомобиля на дорогу.
Другой автомобилист, который был в автомобиле, вышел через водительскую дверь после аварии. Позже стало известно, что погибший был за рулем легковушки вместе со своим племянником, ребенку чудом удалась выжить.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области на трассе столкнулись три машины, пострадало шесть человек.