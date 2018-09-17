На Киево-Житомирской трассе произошло смертельное ДТП

По предварительной информации, водитель грузовика двигался в средней полосе на скорости 80 км\час. Когда последний попытался перестроиться в другую полосу, то зацепил Audi по крайней левой полосе.

От удара Audi взял правее и врезался в Mercedes, легковушку отбросило в отбойник и она загорелась. В момент столкновения мужчина 45-50 лет вылетел из автомобиля на дорогу.

Другой автомобилист, который был в автомобиле, вышел через водительскую дверь после аварии. Позже стало известно, что погибший был за рулем легковушки вместе со своим племянником, ребенку чудом удалась выжить.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области на трассе столкнулись три машины, пострадало шесть человек.