В Львовской области на трассе столкнулись три машины, пострадало шесть человек

Тут на трассе столкнулись сразу три машины. В результате аварии шесть человек получили травмы.

Как сообщает в понедельник, 17 сентября, пресс-служба полиции области, инцидент произошел после трех часов дня в селе Чишки Пустомытовского района. По предварительным данным 32-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf" на иностранной регистрации не соблюдая безопасной дистанции врезался в "BMW 560L" за рулем которого находился 48-летнего жителя города Винница.

От сильного удара "BMW" оказался на полосе встречного движения и в лоб столкнулось с автомобилем "Audi А4", за рулем которого находился 27-летний львовянин.

Приехавшая на место инцидента скорая помощь увезла в больницу с телесными повреждениями водителя "Ауди", пассажира "Volkswagen", водителя "BMW " и трое его пассажиров. При этом двое из них дети в возрасте двух и четырех лета. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи

Полиция открыла уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в воскресенье, 16 сентября, произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли двое пенсионеров, Как сообщает полиция Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на Мерефянском около полудня.