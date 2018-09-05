22:59 05.09.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 20

В Кабуле, где в среду, 5 сентября, прогремел взрыв, возросло количество жертв.

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 20

По последним данным в результате взрыва во время соревнований в одном из спортивных клубов погибли 20 человек. Как сообщает Reuters, еще 70 человек получили ранения. При этом представитель министерства внутренних дел страны сообщил, что количество жертв может увеличиться.

На данный момент ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв во время соревнований в одном из спортивных клубов в западном районе Кабула Дашт-е-Барчи. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.


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