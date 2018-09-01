На Херсонщине мужчина пытался "прикурить" сигарету газовой конфоркой

Инцидент произошел в поселке Нижние Серогозы Херсонской области. На место происшествия прибыли пожарно-спасательное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию нам место возгорание спасатели приступили к пожаротушению. Огонь был локализирован в течении 20 минут, однако тлеть домовая конструкция продолжала до самого утра.

В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего 59-летнего мужчины. Хозяина дома еще до прибытия спасателей вынесли соседи. Его с ожогами II степени плеча и спины доставлен в районную больницу.

Предварительная причина пожара - неосторожность владельца дома, который раскуривал сигареты газовой конфоркой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре произошел пожар на территории авиационного ангара.