14:37 01.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине мужчина пытался "прикурить" сигарету газовой конфоркой

В Херсонской области пожилой мужчина чуть было не задохнулся от дыма во время пожара. Об этом говорится на официальном сайте украинского ГСЧС. 

На Херсонщине мужчина пытался

Инцидент произошел в поселке Нижние Серогозы Херсонской области. На место происшествия прибыли пожарно-спасательное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию нам место возгорание спасатели приступили к пожаротушению. Огонь был локализирован в течении 20 минут, однако тлеть домовая конструкция продолжала до самого утра.

В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего 59-летнего мужчины. Хозяина дома еще до прибытия спасателей вынесли соседи. Его с ожогами II степени плеча и спины доставлен в районную больницу.

Предварительная причина пожара - неосторожность владельца дома, который раскуривал сигареты газовой конфоркой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре произошел пожар на территории авиационного ангара. 


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