В Днепре загорелся авиационный ангар

Сегодня, 1 сентября, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в ангаре города Днепр. Об этом говорится на официальном сайте украинского ГСЧС.
На место происшествия прибыли дежурные караулы второй, 3-й и восемнадцатого государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Огнем охвачен ангар в середине которого находились использованы строительные материалы. В результате пожара огнем повреждено использованы строительные материалы на площади 300 м. Кв.
В ходе ликвидации огня принимало участие 5 единиц техники и 20 человек личного состава Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами. .
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина стройматериалов.