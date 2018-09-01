В Днепре загорелся авиационный ангар

На место происшествия прибыли дежурные караулы второй, 3-й и восемнадцатого государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Огнем охвачен ангар в середине которого находились использованы строительные материалы. В результате пожара огнем повреждено использованы строительные материалы на площади 300 м. Кв.

В ходе ликвидации огня принимало участие 5 единиц техники и 20 человек личного состава Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами. .

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина стройматериалов.