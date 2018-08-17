Боевики обстреляли патруль ОБСЕ

Об этом 16 августа сообщает пресс-служба миссии.

Патруль из пяти членов ОБСЕ на двух бронетранспортерах контролировал соблюдение режима прекращения огня для ремонта линии электропередачи компанией "Вода Донбасса".

Согласно отчету, 3 члена патруля были вне транспортных средств, а 2 других были внутри.

Участники патруля, которые находились не в машинах, услышали взрыв примерно в 500 м на севере и еще один взрыв около 500 м на юго-юго-восток от них, а затем около 10 выстрелов из стрелкового оружия.

По оценке ОБСЕ, два из этих 10 выстрелов пролетели над главами трех членов патруля. После этого группа немедленно покинула район.

Как сообщал "УРА-Информ", сотрудники полиции, задействованные в операции Объединенных сил на Донбассе, с начала 2018 года обнаружили в Славянске 80 боевиков оккупационных сил РФ. Это удалось благодаря сотрудничеству с неравнодушными гражданами, в том числе и из оккупированной территории.