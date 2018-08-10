В Славянске с начала года полиция задержала 80 боевиков

Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

Это удалось благодаря сотрудничеству с неравнодушными гражданами, в том числе и из оккупированной территории.

Почти ежедневно полицейские Донетчины обнаруживают и задерживают участников незаконных вооруженных формирований.

Последним задержанным стал 43-летний местный житель, который дежурил на блокпостах террористов, однако после освобождения Славянска остался в городе, надеясь, что о его связи с оккупантами никто не узнает.

Как сообщал "УРА-Информ", за минувшие сутки четверг, 9 августа. на Донбассе боевики 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В четверг на Донбасса погиб один военный, еще двое ранены. При этом трижды противник стрелял из тяжелого вооружения. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.