13:54 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200993:roman_z

В Славянске с начала года полиция задержала 80 боевиков

Сотрудники полиции, задействованные в операции Объединенных сил на Донбассе, с начала 2018 года обнаружили в Славянске 80 боевиков оккупационных сил РФ.

В Славянске с начала года полиция задержала 80 боевиков

Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

Это удалось благодаря сотрудничеству с неравнодушными гражданами, в том числе и из оккупированной территории.

Почти ежедневно полицейские Донетчины обнаруживают и задерживают участников незаконных вооруженных формирований.

Последним задержанным стал 43-летний местный житель, который дежурил на блокпостах террористов, однако после освобождения Славянска остался в городе, надеясь, что о его связи с оккупантами никто не узнает.

Как сообщал "УРА-Информ", за минувшие сутки четверг, 9 августа. на Донбассе боевики 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В четверг на Донбасса погиб один военный, еще двое ранены. При этом трижды противник стрелял из тяжелого вооружения. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.


Поделиться
Читайте также:
 
Ассанж готов свидетельствовать перед Сенатом США Лоукостер Wizz Air может запустить рейс из Львова во Франкфурт В Киеве митингующие перекрыли Почтовую из-за подтопления раскопок - ФОТО, ВИДЕО В Полтавской области горит мусорная свалка - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив