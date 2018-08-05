13:57 05.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Японском море на борту нефтяного танкера произошел пожар

У берегов японской префектуры Тиба загорелся нефтяной танкер. Об этом передает NHK.

В Японском море на борту нефтяного танкера произошел пожар

Сообщается, что возгорание произошло в машинном отделении в момент, когда судно вошло в акваторию вблизи Японских островов. Для тушения огня к месту происшествия направлены четыре катера и вертолет, а также медики и сотрудники береговой охраны префектуры.

На данный момент известно, что танкер Front Hakata под флагом Багамских островов доставлял коммерческий груз из Саудовской Аравии в Японию. Экипаж и команда, а это 25 граждан преимущественно из Индии и Бангладеш, успели эвакуироваться в безопасное отделении и дождаться спасателей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесский морской порт прибыл танкер-газовоз Gammagas, который доставил почти 2,2 тыс. тонн импортного сжиженного природного газа, предназначенного для заправки автомобилей. 


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