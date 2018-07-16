08:58 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198894:nastya

В украинские порты прибывают танкеры с газом для автомобилей

В Одесский морской порт прибыл танкер-газовоз Gammagas, который доставил почти 2,2 тыс. тонн импортного сжиженного природного газа, предназначенного для заправки автомобилей.

В украинские порты прибывают танкеры с газом для автомобилей

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта.

Как известно, это первая партия импортного сжиженного газа за 2018 год, и вторая поставка за всю историю существования Одесского порта.

До этого порт только отгружал СПГ в режиме "транзит", в единичных случаях — в режиме "экспорт". В сентябре прошлого года туда зашел первый танкер с турецким СПГ. Сейчас порт принимает второе судно.

Пока это пробные разовые поставки, хотя в будущем они могут стать регулярными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами появился специальный отдел, который будет заниматься ликвидацией контрабандных потоков в морских портах Одесский порт является основным перевалочным пунктом, куда попадают контейнера иностранных морских компаний-перевозчиков. В составе нового подразделения будут работать сотрудники одесской таможни ГФС и Южного регионального управления Госпогранслужбы.


Поделиться
Читайте также:
 
Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу о крушении MH17 Омелян рассказал о возникновении двух новых международных авиакомпаний в Украине НБУ вернул два миллиарда гривен долга по рефинансированию Ответственность за теракт в Афганистане взяла на себе ИГИЛ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив