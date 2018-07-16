В украинские порты прибывают танкеры с газом для автомобилей

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта.

Как известно, это первая партия импортного сжиженного газа за 2018 год, и вторая поставка за всю историю существования Одесского порта.

До этого порт только отгружал СПГ в режиме "транзит", в единичных случаях — в режиме "экспорт". В сентябре прошлого года туда зашел первый танкер с турецким СПГ. Сейчас порт принимает второе судно.

Пока это пробные разовые поставки, хотя в будущем они могут стать регулярными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами появился специальный отдел, который будет заниматься ликвидацией контрабандных потоков в морских портах Одесский порт является основным перевалочным пунктом, куда попадают контейнера иностранных морских компаний-перевозчиков. В составе нового подразделения будут работать сотрудники одесской таможни ГФС и Южного регионального управления Госпогранслужбы.