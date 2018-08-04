05:00 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве загорелся офис турфирмы - ФОТО

В Киеве произошел пожар в офисном здании. Об этом передает пресс-служба ГСЧС столицы.

В Киеве загорелся офис турфирмы - ФОТО

По предварительной информации, в одном из офисов загорелся шкаф с документами, что и стало главной причиной возгорания офисного помещения. Огонь удалось ликвидировать в течении 40 минут, всех сотрудников пришлось эвакуировать, никто не пострадал.

На месте работал экипаж патрульной полиции, три машины спасателей ГСЧС и медики. В результате возгорания никто не пострадал. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в дежурную часть Главного управления ГосЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Спасателями было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания. 


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