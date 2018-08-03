В результате взрыва в афганской мечети погибло тридцать человек

От взрыва погибли не менее 30 человек. Ещё как минимум 100 человек получили ранения.

Инцидент произошел во время традиционной пятничной молитвы. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из группировок.

Как сообщал "УРА-Информ", Генпрокуратура готова рассмотреть предложение главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана о сделке со следствием после его ознакомления с материалами дела. Однако это случится если Рубан расскажет о всех участниках предполагаемых терактов, а главное, о их руководителях.