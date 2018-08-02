Луценко готов пойти с Рубаном на сделку

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает 112.ua.

Генпрокурор отметил, что следствию сейчас известно о роли фактических руководителей военизированных подразделений, на территории которых Савченко и Рубан получали оружие и боеприпасы для готовившегося ими теракта. Однако, если Рубан расскажет о других участниках предполагаемых терактов, а главное, о их руководителях, то такое соглашение может быть реализовано.

В то же время Луценко отметил, что подобное предложение пока невозможно рассмотреть, поскольку дело находится на стадии ознакомления.

Луценко также добавил, что после вынесения обвинительного приговора Рубану он теоретически может стать объектом обмена на украинских пленных.

Как сообщал "УРА-Информ", Генрокурор Юрий Луценко заявил, что в центре Киева готовили теракт три человека. Это народный депутат Надежда Савченко, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и экс-глава МВД Виталий Захарченко.