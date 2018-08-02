18:05 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200452:roman_z

Луценко готов пойти с Рубаном на сделку

Генпрокуратура готова рассмотреть предложение главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана о сделке со следствием после его ознакомления с материалами дела.

Луценко готов пойти с Рубаном на сделку

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает 112.ua.

Генпрокурор отметил, что следствию сейчас известно о роли фактических руководителей военизированных подразделений, на территории которых Савченко и Рубан получали оружие и боеприпасы для готовившегося ими теракта. Однако, если Рубан расскажет о других участниках предполагаемых терактов, а главное, о их руководителях, то такое соглашение может быть реализовано.

В то же время Луценко отметил, что подобное предложение пока невозможно рассмотреть, поскольку дело находится на стадии ознакомления.

Луценко также добавил, что после вынесения обвинительного приговора Рубану он теоретически может стать объектом обмена на украинских пленных.

Как сообщал "УРА-Информ", Генрокурор Юрий Луценко заявил, что в центре Киева готовили теракт три человека. Это народный депутат Надежда Савченко, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и экс-глава МВД Виталий Захарченко.


Поделиться
Читайте также:
 
Суд обязал Януковича явится на дебаты На оккупированный Донбасс заехали 15 машин с гуманитаркой Нехватка украинских рабочих может обвалить темпы роста польского ВВП Харьковская область отгородится "Стеной" от России уже в этом году
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив