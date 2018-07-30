13:30 30.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Испании начались лесные пожары

Около полутысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара. Он начался в Андалусии.

В Испании начались лесные пожары

Об этом сообщила местная спасательная служба.

Отмечается, что в ночь на понедельник в службу поступило около 150 звонков из-за пожара.

В борьбе с пожаром задействованы пожарные, а также вертолеты. К настоящему моменту ситуация нормализируетя.

Как сообщал "УРА-Информ", в результате лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния, уже погибли шесть человек. В общей сложности около 17 человек числятся пропавшими без вести. Из-за пожара в течение недели были эвакуированы почти 40 тысяч человек. На данный момент огнем охвачено свыше 360 квадратных метров.

А вот в Греции Количество жертв лесных пожаров в пригородах Афин превысило девять десятков человек.


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