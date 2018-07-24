14:32 24.07.2018 | Происшествия | Новости
100199686:roman_z

В Лаосе из-за сильных дождей прорвало дамбу

Сотни людей пропали без вести, также неизвестно количество погибших в результате обвала дамбы на юго-востоке Лаоса.

В Лаосе из-за сильных дождей прорвало дамбу

В результате разрушения дамбы гидроэлектростанции в провинции Аттапу паводки затопили шесть окрестных сел, передает BBC.

Власти страны сообщают о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Кроме этого, свыше 6600 человек потеряли свои дома.

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил все свои встречи и отправился на место катастрофы. Он следит за оказанием помощи пострадавшим в результате паводка людям.

Почему дамба рухнула – пока неизвестно.

Как сообщал "УРА-Информ", в Сети появились кадры аэросъемки, которые демонстрируют разрушительные последствия смертельных пожаров в Греции, вследствие которых погибли уже 50 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе боевики подорвались на своих же минах "Укртелеком" вновь намерен повысить тарифы "Шахтер" представил новую выездную форму Сильные пожары в Швеции уничтожили 25 тыс. гектаров леса
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив