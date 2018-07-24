В Лаосе из-за сильных дождей прорвало дамбу

Сотни людей пропали без вести, также неизвестно количество погибших в результате обвала дамбы на юго-востоке Лаоса.
В результате разрушения дамбы гидроэлектростанции в провинции Аттапу паводки затопили шесть окрестных сел, передает BBC.
Власти страны сообщают о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Кроме этого, свыше 6600 человек потеряли свои дома.
Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил все свои встречи и отправился на место катастрофы. Он следит за оказанием помощи пострадавшим в результате паводка людям.
Почему дамба рухнула – пока неизвестно.
Как сообщал "УРА-Информ", в Сети появились кадры аэросъемки, которые демонстрируют разрушительные последствия смертельных пожаров в Греции, вследствие которых погибли уже 50 человек.