В Лаосе из-за сильных дождей прорвало дамбу

В результате разрушения дамбы гидроэлектростанции в провинции Аттапу паводки затопили шесть окрестных сел, передает BBC.

Власти страны сообщают о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Кроме этого, свыше 6600 человек потеряли свои дома.

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил все свои встречи и отправился на место катастрофы. Он следит за оказанием помощи пострадавшим в результате паводка людям.

Почему дамба рухнула – пока неизвестно.

Как сообщал "УРА-Информ", в Сети появились кадры аэросъемки, которые демонстрируют разрушительные последствия смертельных пожаров в Греции, вследствие которых погибли уже 50 человек.