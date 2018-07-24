На Донбассе боевики подорвались на своих же минах

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

Гуцуляк также добавил, что командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения. И из-за хаотичного минирования местности боевики подрываются на собственных минах.

Как сообщал "УРА-Информ", 18 июля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил боевики. При этом три раза противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружения.