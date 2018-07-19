08:32 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в среду 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки среду, 18 июля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил боевики.

Боевики в среду 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

При этом три раза противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня потерь среди защитников Украины нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, российские оккупационные войска проявили активность во всех направлениях и вели прицельный, огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовка, Лебединского и Водяного.

Наряду с этим, противник в районе Светлодарск дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

По данным разведки двое боевиков погибли и пятеро были ранены.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 17 июля, на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Еще двое были ранены в результате обстрелов боевиков. Всего противник вчера 21 раз открывал огонь по позициям наших войск.


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