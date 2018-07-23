В Стамбуле задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ

Отметим, что полицейские благодаря грамотным и оперативным действиям проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Вместе с тем сотрудники правоохранительних органов проверили 15 адресов города, где могли находится злоумышленники.

Как отметили стражи порядка, боевики входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.

Согласно заявлениям турецких властей, Анкара за последние годы задержала 5000 предполагаемых членов ИГИЛ и депортировала 3290 иностранных боевиков из 95 стран. При этом во въезде в страну было отказано 38269 людям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Сомали Могадиш смертник на автомобиле несвоевременно активировал детонатор на взрывчатке и подорвался с "товарищами". По предварительной версии правоохранителей, смертник установил самодельное взрывное устройство в автомобиле, который должен был взорвать, когда направит машину на толпу людей.