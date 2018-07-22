В Могадишо террорист-смертник подорвал сам себя

По предварительной версии правоохранителей, смертник установил самодельное взрывное устройство в автомобиле, который должен был взорвать, когда направит машину на толпу людей. Однако, по непонятным причинам, транспортное средство взорвалось в момент, когда трое боевиков готовились к совершению атаки на полицейский участок.

В результате теракта погибло два человека, одному боевику удалось выжить, его госпитализировали.

На данный момент никакая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Но, полиция считает, что целью "Аш-Шабаб" были полицейские, поскольку место расположения транспорта было выбрано не случайно

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в сомалийском городе Могадишо два смертника совершили нападение на Министерство внутренних дел страны.