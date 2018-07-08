В Сомали произошел очередной теракт

Сообщается, что первая атака началась после того, как утром 7 июля террорист-смертник взорвал автомобиль около штаб-квартиры МВД Сомали. Вторая атака произошла неподалеку от президентского дворца. В обеих случаяъ смертники на автомобилях пытались протаранить охранные пункты снаружи здания, оба смертника пытались открыть огонь из автоматов перед детонированием.

В результате теракта погибло 9 человек, ранены были не менее 13 человек, все они были госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя печально известная террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Полиция считает, что целью "Аш-Шабаб" были чиновники, поскольку государственные учреждения для атаки были выбраны не случайно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сомали на рынке в городе Ванлавейн прогремел взрыв.