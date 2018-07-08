07:00 08.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Сомали произошел очередной теракт

В сомалийском городе Могадишо два смертника совершили нападение на Министерство внутренних дел страны. Об этом передает AP.

В Сомали произошел очередной теракт

Сообщается, что первая атака началась после того, как утром 7 июля террорист-смертник взорвал автомобиль около штаб-квартиры МВД Сомали. Вторая атака произошла неподалеку от президентского дворца. В обеих случаяъ смертники на автомобилях пытались протаранить охранные пункты снаружи здания, оба смертника пытались открыть огонь из автоматов перед детонированием.

В результате теракта погибло 9 человек, ранены были не менее 13 человек, все они были госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя печально известная террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Полиция считает, что целью "Аш-Шабаб" были чиновники, поскольку государственные учреждения для атаки были выбраны не случайно. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сомали на рынке в городе Ванлавейн прогремел взрыв.


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