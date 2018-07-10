15:27 10.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе погиб молодой военнослужащий

Сегодня 10 июля на Донбассе в зоне проведения ООС умер военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.

На Донбассе погиб молодой военнослужащий

Соответствующую информацию передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района. Родился в 1995 году. Другие подробности в ОГА не сообщили.

Согласно утренней сводке штаба операции Объединенных сил, за сегодняшние сутки на Донбассе было зафиксировано 23 обстрела со стороны сепаратистов. Ранения получил один украинский военнослужащий. При этом отмечалось, что с начала нынешних суток потерь нет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Инфом", на оккупированной части Донбасса пророссийские боевики 25 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без пострадавших.


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