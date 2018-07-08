12:33 08.07.2018 | Происшествия | Новости
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В США разбился медицинский вертолет

Сегодня в штате Иллинойс, США разбился эвакуационный вертолет Eurocopter 135. Об этом передает Chicago Tribune.

В США разбился медицинский вертолет

Инцидент произошел у трассы № 57 в окрестностях города Чикаго. По предварительной информации, из-за сильного ветра пилот вертолета жестко приземлился на траву близ развилки съездов с трассы. Транспорт стало клонить в сторону, лопасти зацепили землю из-за чего кабину с пассажирами перевернуло на бок. 

В результате аварии пострадало четыре человека, включая одного пассажира, который на момент крушения уже находился в критическом состоянии. 

Стоит отметить, что перед падением вертолет занимался доставкой пациента в критическом состоянии в больницу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. Позже выяснилось , что пилоту удалось катапультироваться, но о его состоянии пока нет информации. 


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