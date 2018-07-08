В США разбился медицинский вертолет

Инцидент произошел у трассы № 57 в окрестностях города Чикаго. По предварительной информации, из-за сильного ветра пилот вертолета жестко приземлился на траву близ развилки съездов с трассы. Транспорт стало клонить в сторону, лопасти зацепили землю из-за чего кабину с пассажирами перевернуло на бок.

В результате аварии пострадало четыре человека, включая одного пассажира, который на момент крушения уже находился в критическом состоянии.

Стоит отметить, что перед падением вертолет занимался доставкой пациента в критическом состоянии в больницу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. Позже выяснилось , что пилоту удалось катапультироваться, но о его состоянии пока нет информации.